El MAGA de Trump y la desregulación

Trump ve a Estados Unidos únicamente como una gran corporación capitalista de la que él es el director ejecutivo. Al igual que cuando era el jefe en el programa de televisión “El Aprendiz”, cree que dirige una empresa y, por lo tanto, puede contratar y despedir gente como le plazca. Tiene un consejo directivo que le asesora y/o ejecuta sus órdenes (oligarcas estadounidenses y ex presentadores de televisión). Pero las instituciones estatales son un obstáculo. Así que el Congreso, los tribunales, los gobiernos estatales, etc. deberían ignorarse y/o decirles que sigan las instrucciones del CEO. Como buen capitalista, Trump quiere liberar a las empresas estadounidenses de cualquier restricción a la hora de obtener ganancias. Para Trump, la corporación y sus accionistas tienen como único objetivo las ganancias, no las necesidades de la sociedad en general ni salarios más altos para los empleados de la corporación Trump. Esto significa no realizar más gastos innecesarios para mitigar el calentamiento global y evitar daños al medio ambiente. La corporación estadounidense debería simplemente obtener más ganancias y no preocuparse por esas «externalidades». Como el agente inmobiliario que es, Trump cree que la forma de aumentar las ganancias de su empresa es hacer acuerdos para adquirir otras empresas o hacer acuerdos sobre precios y costos para asegurar las máximas ganancias para su empresa. Como cualquier gran corporación, Trump no quiere que ningún competidor gane participación de mercado a su costa. Así pues, pretende aumentar los costes para las empresas nacionales rivales, como las de Europa, Canadá y China. Lo está logrando aumentando los aranceles a sus exportaciones. También está tratando de convencer a otras corporaciones menos poderosas para que acepten términos para adquirir más bienes y servicios de compañías estadounidenses (compañías de salud, alimentos transgénicos, etc.) en acuerdos comerciales (por ejemplo, el Reino Unido). Y su objetivo es aumentar la inversión corporativa estadounidense en sectores lucrativos como la producción de combustibles fósiles (Alaska, fracking, perforación), la tecnología patentada (Nvidia, IA) y, lo más importante, el sector inmobiliario (Groenlandia, Panamá, Canadá, Gaza).

Toda corporación quiere pagar menos impuestos sobre sus ingresos y ganancias, y Trump pretende lograr esto para su corporación estadounidense. Entonces él y su “asesor” Musk tomaron una motosierra para demoler departamentos gubernamentales, sus empleados y cualquier gasto en servicios públicos (incluso defensa) para “ahorrar dinero”, para que Trump pueda recortar costos, es decir, reducir los impuestos sobre las ganancias corporativas y los impuestos a los súper ricos altamente bien pagados que se sientan en los directorios de su corporación estadounidense y llevan a cabo sus órdenes ejecutivas. Pero no son sólo los impuestos y los costos gubernamentales los que deben desmantelarse. Las empresas estadounidenses deben liberarse de regulaciones «mezquinas» sobre las actividades empresariales tales como: normas de seguridad y condiciones de trabajo en la industria manufacturera; leyes anticorrupción y leyes contra medidas comerciales desleales; protección del consumidor contra estafas y robos y controles sobre la especulación financiera y activos peligrosos como bitcoin y criptomonedas. No debería haber límites a la iniciativa estadounidense de Trump para hacer lo que quiera. La desregulación es la clave para que Estados Unidos vuelva a ser grande (MAGA). Trump ha ordenado al Departamento de Justicia que suspenda durante 180 días todas las acciones bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (una ley contra el soborno y las prácticas contables destinadas a mantener la integridad en las relaciones comerciales). Trump pretende eliminar diez regulaciones por cada nueva regulación promulgada para “liberar la prosperidad a través de la desregulación”. Despidió al jefe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y ordenó a todos los empleados «cesar todas las actividades de supervisión y revisión». La CFPB se creó a raíz de la crisis financiera de 2007-2008 y está encargada de redactar y hacer cumplir las normas aplicables a las empresas de servicios financieros y los bancos, con especial atención a las protecciones al consumidor en las prácticas crediticias.

Trump quiere más monedas especulativas, más proyectos de criptomonedas (como los que lanzaron sus hijos) y comenzó su propia memecoin. Los nuevos cambios propuestos a las pautas contables harían mucho más fácil para los bancos y administradores de activos mantener criptomonedas, una medida que acerca este activo altamente volátil al corazón del sistema financiero. Sin embargo, hace apenas dos años, Estados Unidos estaba al borde de su peor quiebra bancaria tras la tormenta financiera de 2008. Un grupo de bancos regionales, algunos del tamaño de los mayores prestamistas de Europa, se derrumbó, entre ellos el Silicon Valley Bank, cuya desaparición amenazó con desencadenar una crisis en toda regla. El colapso del SVB tuvo varias causas inmediatas. Sus bonos se desplomaban en valor a medida que subían las tasas de interés en Estados Unidos. Con apenas unos pocos clics en una aplicación, la asustada e interconectada base de clientes del banco, conocedores de la tecnología, retiró depósitos a un ritmo insostenible, dejando a los multimillonarios clamando por asistencia federal. Esta desregulación es “un enorme error y será peligrosa”, dijo Ken Wilcox, quien fue director ejecutivo de SVB durante una década hasta 2011. “Sin buenos reguladores bancarios, los bancos se volverán locos”, dijo a la publicación hermana del FT, The Banker. El mantra de desregulación de Trump para su corporación estadounidense ahora está siendo repetido por corporaciones de países de la UE y del Reino Unido. La UE y el Reino Unido ya han abandonado los nuevos requisitos internacionales de capital acordados para los bancos en el marco de Basilea III, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. El exjefe del BCE y banquero de Goldman Sachs Mario Draghi ahora pide que se ponga fin a la regulación dirigida por los estados miembros de la UE, que, según él, “es mucho más perjudicial para el crecimiento que cualquier arancel que pudiera imponer Estados Unidos, y sus efectos perjudiciales están aumentando con el tiempo. La UE ha permitido que la regulación siga la parte más innovadora de los servicios, la parte digital, obstaculizando el crecimiento de las empresas tecnológicas europeas e impidiendo que la economía genere grandes ganancias de productividad”. En el Reino Unido, la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, ha pedido a los reguladores financieros que “derriben las barreras regulatorias” que están frenando el crecimiento económico, sugiriendo que la regulación posterior a la crisis financiera ha “ido demasiado lejos”. ¡El presidente del regulador comercial del Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados, ha sido reemplazado por el exjefe de Amazon en el Reino Unido! El principal defensor del pueblo financiero del Reino Unido también dimitió recientemente debido a los enfrentamientos por el enfoque pro empresarial del gobierno. Reeves quiere una auditoría completa de los aproximadamente 130 reguladores de Gran Bretaña para establecer si alguno debería ser eliminado. Reeves dijo a los banqueros de alto nivel que “durante demasiado tiempo hemos regulado teniendo en cuenta el riesgo en lugar del crecimiento, y es por eso que estamos trabajando con los reguladores para entender cómo una reforma integral puede desbloquear el crecimiento económico”. Esto significa que la desregulación y la toma de riesgos están a la orden del día.

Ahora el Pacto Verde de la UE, políticas supuestamente destinadas a descarbonizar la economía, se está diluyendo para competir con la corporación estadounidense de Trump. El comisario europeo responsable, Ribera, ya ha «pospuesto» un año la ley antideforestación. Ahora quiere reducir el número de pequeñas y medianas empresas afectadas por las actuales regulaciones medioambientales y reducir los requisitos de información, ahorrando así aparentemente un 20% del coste de la regulación. Bruselas ha estimado en 150.000 millones de euros anuales el coste de cumplir las normas de la UE, una cifra que quiere reducir en 37.500 millones de euros hasta 2029. «Lo que tenemos que evitar es utilizar la palabra simplificación para significar desregulación», dijo Ribera. «Creo que simplificar puede ser muy acertado… para ver cómo podemos hacer las cosas más fáciles». Pero como dice Heather Grabbe, investigadora principal del centro de estudios económicos Bruegel, estos cambios propuestos “parecen ir mucho más allá de la simplificación que facilitaría la presentación de informes y parecen alejarse de la transparencia, que es lo que los inversores han estado pidiendo”. En cuanto al control de la producción de combustibles fósiles, olvídelo. Karen McKee, directora del negocio de soluciones de productos de ExxonMobil, una importante empresa de petróleo y gas, dijo al FT que la inversión futura en Europa dependería de la claridad regulatoria de Bruselas. “Lo que realmente buscamos ahora es acción” y que Bruselas reduzca su regulación “bienintencionada” y permita a la industria innovar, dijo. «La competitividad es el centro de atención en este momento porque simplemente estamos en una crisis. Estamos logrando la descarbonización en Europa a través de la desindustrialización», lamentó McKee. Al parecer, la incapacidad del capital europeo para invertir y crecer se debe a las regulaciones sobre la producción de combustibles fósiles y al obstáculo que impide a las empresas competir. Parece que todos los gobiernos están siguiendo la estrategia de Trump para su corporación estadounidense. Puedes maximizar tus ganancias si eliminas todas las restricciones y haces acuerdos. Lo que Trump, la UE y el Reino Unido ignoran es que la desregulación nunca ha traído crecimiento económico y mayor prosperidad. Por el contrario, simplemente ha aumentado el riesgo de caos y colapso. Y eso significa que, en última instancia, perjudica la rentabilidad. Sólo tenemos que recordar la ridícula posición adoptada por el gobierno laborista británico antes del colapso financiero mundial de principios de los años 2000, al adoptar lo que llamaron una “regulación ligera” de los bancos. El entonces alcalde de la ciudad (ahora presentador de un programa de entrevistas), en su primer discurso ante la ciudad de Londres, dijo: «El éxito de Londres se ha basado en tres grandes fortalezas: las habilidades, la experiencia y la flexibilidad de su fuerza laboral; un claro compromiso con los mercados globales, abiertos y competitivos; y una regulación ligera y basada en principios». El entonces Ministro de Hacienda y futuro Primer Ministro, Gordon Brown, se dirigió a los banqueros y dijo: «Hoy en día, nuestro sistema de regulación ligera y basada en el riesgo se cita con regularidad, junto con el internacionalismo de la City y las habilidades de quienes trabajan aquí, como uno de nuestros principales atractivos. Nos ha dado una enorme ventaja competitiva y se considera el mejor del mundo». ¿Qué pasó después y dónde se encuentra Gran Bretaña ahora? Rachel Reeves no ha aprendido nada de la crisis de 2008. En su primer discurso en Mansion House como canciller del Reino Unido el pasado noviembre, se hizo eco de los llamamientos a la desregulación. Pero, como señaló Mariana Mazzucato, según la OCDE, el Reino Unido es el segundo país menos regulado en regulación de productos y el cuarto menos regulado en empleo. Y el Banco Mundial continúa clasificando al Reino Unido como uno de los países con mayor “facilidad para hacer negocios”. Pero ahora parece que para competir con las corporaciones estadounidenses de Trump, Europa y el Reino Unido no sólo deben embarcarse en una «carrera hacia el abismo» en materia de impuestos (Reeves se niega a financiar los servicios públicos con un impuesto a la riqueza o un impuesto corporativo, y en cambio quiere recortar este último), sino que también deben embarcarse en una carrera hacia el abismo en materia de desregulación. Incluso los economistas del Banco de Inglaterra están preocupados por la «desregulación competitiva» porque inevitablemente aumentaría el riesgo de un colapso financiero. Cualquiera que haya leído mi blog a lo largo de los años sabe que yo creo que la regulación de las empresas capitalistas no funciona, como lo demostró el colapso financiero global de 2008, la implosión de los bancos regionales de Estados Unidos en 2023 y muchos otros ejemplos en finanzas, negocios y servicios. No puede haber una «regulación» realmente efectiva sin una propiedad pública controlada por organizaciones democráticas de trabajadores. La desregulación no puede aumentar el riesgo de colapsos financieros, de más accidentes industriales, de fraudes al consumidor o de más corrupción, que ocurren de todos modos. Pero ciertamente no conducirá a un mayor crecimiento económico ni a mejores niveles de vida y servicios públicos. De hecho, es por esto que la estrategia corporativa de Trump está condenada al fracaso. Aumentar los aranceles a otras empresas podría dar a la corporación estadounidense de Trump una ventaja de precio temporal,Pero eso pronto podría verse erosionado por los mayores costos de los bienes y servicios provistos por empresas nacionales rivales que la firma de Trump todavía necesita y debe comprar. El riesgo es la aceleración de la inflación.

Si una estrategia corporativa fracasa, normalmente el CEO debe asumir la responsabilidad, y los directores y accionistas de la corporación pueden volverse contra él. Y si la corporación no logra ofrecer mejores salarios y condiciones para sus trabajadores, sino sólo mayor inflación y colapso de los servicios públicos, esto podría conducir a serios problemas dentro de la corporación.

Fuente: Sinistrainrete

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