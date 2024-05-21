La Unión Europea, entre el mito y la realidad

Definir la naturaleza de la Unión Europea hoy, su configuración política y su proyección internacional, y, dentro de ella, centrarse en el papel que desempeña en el mundo contemporáneo, en el que se mueve como organización regional de Estados y en el que desempeña un papel. como actor político, es, sin duda, un compromiso del que las izquierdas en Europa no pueden escapar.

Por tanto, en la introducción hay que fijar la definición del perímetro, partiendo de la distinción esencial entre Europa y la Unión Europea: es decir, entre Europa, como un espacio geográfico y cultural significativamente articulado, plural y complejo (46 Estados, más de 700 millones de personas, se hablan más de 200 lenguas, una composición política y cultural peculiar y heterogénea), y la UE, como organización institucional supranacional, de carácter político y económico, constituida a partir de las Comunidades Europeas que se formaron en los años cincuenta (que hoy cuenta con 27 estados miembros, una población de menos de 450 millones de personas, 24 lenguas oficiales). Comprender la Unión Europea significa comprender el proceso histórico y las bases materiales de su constitución y configuración.

Las bases materiales de la UE

Estos últimos, a su vez, se basan en tres pilares: 1) la coordinación de la producción industrial fundamental (carbón y acero) a partir de la creación de la República Checa (Comunidad Europea del Carbón y del Acero), entre Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo (1951); 2) coordinación científica, tecnológica y productiva en el ámbito nuclear, a partir del establecimiento del Ceea o Euratom (Comunidad Europea de la Energía Atómica), entre los mismos seis países (1957); 3) la coordinación del mercado europeo y el establecimiento del mercado común europeo, con la Comunidad Económica Europea (CEE) todavía entre los seis países fundadores (1957).

Los principios de esta coordinación material –de mercados nacionales, no de políticas económicas– habían sido establecidos en el Plan Schuman (Declaración Schuman, 1950): «la aplicación de un plan de producción y de inversiones, el establecimiento de mecanismos de igualación de precios y la creación de de un fondo de reconversión para facilitar la racionalización de la producción. El movimiento de carbón y acero entre los países participantes estará exento de derechos de aduana y no podrá verse afectado por tarifas de transporte diferenciales. Gradualmente surgirán las condiciones que asegurarán… la distribución más racional de la producción al más alto nivel de productividad.»

Por un lado, pues, la narrativa, basada en el tema recurrente de la unificación europea como garantía de paz en el continente (una UE sin la cual, como afirma la web institucional, «no podríamos vivir en el espacio de la paz») y estabilidad que hoy damos por sentado»), a pesar de la larga teoría de las guerras realmente libradas, después de la Segunda Guerra Mundial, en el continente europeo, desde Grecia (1946-1949) hasta Chipre (1974), desde las guerras en los Balcanes (1991-1995) hasta la agresión contra Yugoslavia (1999), desde Macedonia, hoy Macedonia del Norte (2001) hasta, aún en curso, Ucrania (2014).

Por otro lado, sin embargo, la realidad material de la construcción de un mercado común y las condiciones más favorables para aumentar la producción y maximizar los beneficios de las industrias nacionales, en apoyo de los grandes capitales europeos. El ordoliberalismo, el papel del Banco Central Europeo, la mayor libertad de movimiento de bienes, capitales y servicios, las políticas de contención del gasto público y de reducción de las protecciones sociales, la ausencia de planificación económica y armonización fiscal, la imposición de parámetros monetaristas (tasa de inflación inferior al 2%, déficit presupuestario inferior al 3% del PIB y deuda pública inferior al 60% del PIB) representan el marco político-económico para garantizar los intereses de los grandes capitales nacionales y en detrimento de los intereses de los trabajadores y, en general, de los sectores sociales. necesidades. Sin pelos en la lengua, es una vez más el sitio web institucional el que confirma que toda «la política fiscal de la UE está orientada al correcto funcionamiento del mercado único».

Es interesante observar que, en la historia de la UE registrada en el sitio y en los documentos institucionales, el 4 de abril de 1949, fecha de la fundación de la OTAN, figura como fecha clave. Así como es interesante que en el sitio web y en los documentos institucionales se informe sobre la firma del Acta Única Europea (1987) y la transición de los años 80, en la que se sentaron otras bases materiales para la fundación de la UE. bajo el lema “Europa cambiante: el colapso del comunismo”. La Unión Europea se estableció con el Tratado de Maastricht el 7 de febrero de 1992, aproximadamente cuarenta días después de la disolución de la Unión Soviética el 31 de diciembre de 1991. El Tratado codifica y cristaliza el modo de producción capitalista como fundamento de la estructura de la Unión. Título II-VI, “Política económica y monetaria”, art. 102a: “Los Estados miembros y la Comunidad actúan respetando los principios de una economía de mercado abierta y de libre competencia, favoreciendo una asignación efectiva de los recursos”. El capitalismo, en la configuración de una «economía de mercado abierta y libre competencia», constituye, por tanto, el rasgo esencial, el carácter estructural, de toda la arquitectura de la Unión Europea.

Integración UE-OTAN

En términos de proyección internacional, los dos elementos más significativos están sin duda representados por el papel de la UE como marco institucional, legal y regulatorio para apoyar el capital nacional y su penetración internacional, y por la relación estratégica cada vez más estrecha entre la UE y la OTAN. En cuanto al primer ámbito, el objetivo del marco regulatorio comunitario es que «la libre circulación de capitales apoye el mercado único; también contribuye al crecimiento económico, gracias a la posibilidad de invertir capital de manera eficiente; y promueve el uso del euro como moneda internacional, apoyando el papel de la UE en el escenario global».

En cuanto al segundo ámbito, sigue siendo el Tratado de Maastricht el que codifica la relación UE-OTAN: en la Declaración sobre la UEO (Unión Europea Occidental), parte integrante del Tratado, está escrito (art. 2) que «el La UEO se desarrollará como un componente de defensa de la Unión Europea y como una herramienta para fortalecer el pilar europeo de la Alianza Atlántica. Para ello, formulará una política de defensa común europea y garantizará su aplicación concreta mediante un mayor desarrollo de su papel operativo». La aceleración marcada por las guerras en los Balcanes y, en particular, por la guerra contra Yugoslavia (1999), la formulación del Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN (24 de abril de 1999) y el Tratado de Lisboa (1 de diciembre de 2009) marcan una nueva etapa. aceleración y consolidación de este proceso de compactación militar. En particular, el Tratado de Lisboa cristaliza la interacción con la OTAN, Capítulo sobre “Política común de seguridad y defensa”, art. 49.7, “Los compromisos y la cooperación en este sector siguen siendo compatibles con los compromisos asumidos en el seno de la OTAN, que sigue siendo, para los Estados miembros, la base de su defensa colectiva y la instancia para su implementación”.

El contexto de la guerra por poderes entre Estados Unidos y la OTAN, con la participación activa de la UE contra Rusia en Ucrania, marca una nueva aceleración, como se muestra en la Declaración conjunta sobre la cooperación UE-OTAN (10 de enero de 2023), en particular (art. 7): “Como se subraya tanto en el concepto estratégico de la OTAN como en la brújula estratégica de la UE, este es un momento clave para la seguridad y la estabilidad euroatlántica, que demuestra más que nunca la importancia del vínculo transatlántico y requiere una cooperación más estrecha entre la UE y la OTAN”; así como (art. 8): “La OTAN sigue siendo la base de la defensa colectiva de sus aliados y es esencial para la seguridad euroatlántica. Reconocemos el valor de una defensa europea más fuerte y más capaz, que contribuya positivamente a la seguridad global y transatlántica y sea complementaria e interoperable con la OTAN». La UE se convierte, en esta dimensión, en una articulación política, particularmente en el escenario estratégico europeo y mediterráneo, del imperialismo occidental y del «orden unipolar» que encuentra su pilar precisamente en la OTAN.

La proyección exterior de la UE

En el contexto de la guerra contra Rusia en Ucrania, el 21 de marzo de 2022, la Unión aprobó el nuevo documento estratégico de la UE, la Brújula Estratégica, que transforma efectivamente a la UE en un instrumento no sólo político y económico, sino también de «guerra». El objetivo de la estrategia es: “una UE más fuerte y más capaz en materia de seguridad y defensa para hacer una contribución positiva a la seguridad global y transatlántica, complementaria a la OTAN, que sigue siendo la base de la defensa colectiva de sus miembros, y aumentar apoyo al “orden global basado en reglas”. Se asume así oficial y estratégicamente la dimensión del «orden global basado en reglas», que no es más que una metáfora de la primacía geopolítica del imperialismo occidental y de la defensa, también mediante la guerra, de la unipolaridad liderada por Estados Unidos.

En términos operativos implica: a) crear una fuerza de despliegue rápido compuesta por 5.000 soldados para los más diversos tipos de crisis; b) realizar ejercicios militares periódicos en tierra y mar; c) fortalecer la movilidad militar; d) reforzar las misiones y operaciones de la política común de seguridad y defensa en los ámbitos civil y militar; e) hacer pleno uso del “Mecanismo Europeo de Paz” (el instrumento financiero para apoyar las capacidades de seguridad y defensa de la Unión) para apoyar a los socios.

Ya hoy, en este momento, la UE como tal (con el mecanismo financiero común Athena) está comprometida en seis misiones militares fuera de las fronteras de la UE: a) Eufor Althea (Bosnia-Herzegovina); b) Eunavfor Atalanta (Cuerno de África); c) Eunavfor Med Irini (Mediterráneo); d) MUE Somalia; e) MUE Mali; f) MUE República Centroafricana. Las misiones Eufor (Fuerza de la Unión Europea) son propiamente misiones militares de la UE; la Eunavfor (Fuerza Naval de la Unión Europea) son las misiones militares marítimas; Las EUTM (Misión de Entrenamiento de la Unión Europea) son misiones militares para entrenar y fortalecer a las fuerzas militares y de seguridad de terceros países. En realidad, estas son sólo algunas de las herramientas operativas de la UE, que también participa activamente en las misiones Eucap (Misión de Desarrollo de Capacidades) y Eubam (Misión de Asistencia a la Gestión Fronteriza).

Por último, la UE es un actor estratégico, aunque subordinado al mando de Estados Unidos y la OTAN, en la guerra de Ucrania, en la que participa activamente con su propio instrumento militar (Eumam, Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea) y a través de una multiplicidad de medidas: apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania; entrega y adquisición de municiones y misiles; suministro de equipos y suministros militares letales y no letales, incluidos combustible, municiones y misiles, incluso con la adopción de un instrumento jurídico ad hoc (el Reglamento sobre apoyo a la producción de municiones, de 20 de julio de 2023); formación de las Fuerzas Armadas de Ucrania (40.000 soldados ucranianos entrenados desde el inicio de la misión); y obviamente las conocidas sanciones, contra Bielorrusia, contra Irán y trece paquetes de sanciones contra Rusia. Se trata, como se ha señalado, de sanciones unilaterales, por lo tanto ilegítimas según el derecho internacional, a la luz del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, ya que (art. 39) «El Consejo de Seguridad comprueba la existencia de una amenaza a la paz, una quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, y hace una recomendación o decide qué medidas deben tomarse de conformidad con los artículos. 41 y 42 para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales.» Sin embargo, el 28 de noviembre de 2022 la UE incluso introdujo un nuevo delito comunitario, a saber, el delito de «incumplimiento de medidas restrictivas».

Por último, cabe destacar el importante compromiso financiero asumido por la Unión en el escenario ucraniano y, sobre todo, la composición de dicho compromiso: la UE ha asignado 143 mil millones de euros en apoyo a Ucrania, de los cuales 81 en concepto de ayuda financiera. apoyo, 33 en apoyo militar, 17 en apoyo a refugiados dentro de la UE, 12 en subvenciones, préstamos y garantías proporcionadas por los Estados miembros, y sólo 840 millones en asistencia humanitaria -sólo para aclarar, si todavía era necesario, el importe real en en juego, entre el compromiso diplomático, político, humanitario y, en última instancia, «pacífico», y la exposición en términos de proyección militar, agresiva y «bélica». Sin duda, una de las negaciones más poderosas y radicales de esa narrativa sobre la UE como “fuerza de paz” mencionada al principio.

Referencias:

Declaración Schuman, 1950:

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_it

Notas temáticas sobre la Unión Europea, Política fiscal general:

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/92/politica-fiscale-generale

Notas temáticas sobre la Unión Europea, Libre circulación de capitales:

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/39/libera-circolazione-dei-capitali

Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht, 1992):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX :11992M/TXT

Tratado por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado de Lisboa, 2007):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX :12007L/TXT

Declaración conjunta sobre la cooperación UE-OTAN, 10 de enero de 2023:

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/01/10/eu-nato-joint-declaration-10-january-2023

Una brújula estratégica para reforzar la seguridad y la defensa de la UE en la próxima década, 21 de marzo de 2022:

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the- la próxima década

Ficha informativa sobre las misiones y operaciones de la PCSD:

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/csdp_missions_and_operatives_factsheet.pdf

Apoyo de la UE a las fuerzas armadas ucranianas:

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-ukraine-invasion/eu-solidarity-ukraine/#military

Solidaridad de la UE con Ucrania:

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-ukraine-invasion/eu-solidarity-ukraine

Simone De La Feld, “La Unión Europea de un proyecto de paz a un proyecto de seguridad. 240 mil millones gastados en defensa en 2022”, eunews, 30 de noviembre de 2023:

https://www.eunews.it/2023/11/30/Unione-europea-difesa-sicurezza-eda

Fuente: sinstrainrete

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