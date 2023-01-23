¿Cuáles son los objetivos de la guerra de Ucrania?

Erich Vad y Annika Ross

–Señor Vad, ¿qué opina de la entrega de los 40 Marder a Ucrania que acaba de anunciar el canciller Scholz?

–Se trata de una escalada militar, también en la percepción de los rusos –aunque el Marder de más de 40 años no sea un arma milagrosa. Estamos descendiendo por una pendiente resbaladiza. Esto podría desarrollar un impulso propio que ya no podemos controlar. Por supuesto que era y es correcto apoyar a Ucrania, y por supuesto que la invasión de Putin no es conforme con el derecho internacional, ¡pero ahora hay que considerar por fin las consecuencias!

–¿Y cuáles podrían ser esas consecuencias?

–¿Se pretende lograr la voluntad de negociar suministrando tanques? ¿Quieren reconquistar el Donbass o Crimea? ¿O quieren derrotar a Rusia por completo? No existe una definición realista del estado final. Y sin un concepto político y estratégico global, las entregas de armas son puro militarismo.

–¿Qué significa eso?

–Tenemos un estancamiento militar que no podemos resolver militarmente. Por cierto, esta es también la opinión del Jefe del Estado Mayor estadounidense, Mark Milley. Ha dicho que no cabe esperar una victoria militar de Ucrania y que las negociaciones son la única vía posible. Cualquier otra cosa supondría un gasto absurdo de vidas humanas.

La declaración del General Milley provocó un gran enfado en Washington y también fue muy criticada públicamente. Dijo una verdad incómoda. Una verdad, por cierto, que apenas se publicó en los medios de comunicación alemanes. La entrevista de la CNN a Milley no apareció en ningún sitio de más difusión, y sin embargo es el Jefe del Estado Mayor de nuestra primera potencia occidental. Lo que se está llevando a cabo en Ucrania es una guerra de desgaste. Es una guerra de desgaste, con casi 200.000 soldados muertos y heridos en ambos bandos, 50.000 civiles muertos y millones de refugiados. Milley ha trazado así un paralelismo con la Primera Guerra Mundial que no podría ser más acertado. En la Primera Guerra Mundial, sólo el llamado «Molino de sangre de Verdún», concebido como una batalla de desgaste, provocó la muerte de casi un millón de jóvenes franceses y alemanes. En aquel momento no se creían nada. La negativa de las partes beligerantes a negociar provocó así millones de muertes adicionales. Esta estrategia no funcionó militarmente entonces y no lo hará ahora.

–Usted también ha sido atacado por pedir negociaciones.

–Sí, al igual que el Inspector General de las Fuerzas Armadas alemanas, el general Eberhard Zorn, quien, al igual que yo, ha advertido contra la sobreestimación de las ofensivas regionalmente limitadas de los ucranianos en los meses de verano. Los expertos militares –que saben lo que ocurre entre los servicios de inteligencia, cómo es sobre el terreno y qué significa realmente la guerra– están en gran medida excluidos del discurso. No encajan en la formación de opinión de los medios de comunicación. En gran medida, estamos asistiendo a un conformismo mediático que nunca antes había visto en la República Federal de Alemania. Esto es pura creación de opinión. Y no en nombre del Estado, como se sabe de los regímenes totalitarios, sino por puro poder propio.

–Están siendo atacados por los medios de comunicación en un amplio frente, desde BILD a FAZ y Spiegel, y también a las 500.000 personas que firmaron la Carta Abierta a la Canciller iniciada por Alice Schwarzer.

–Así es. Afortunadamente, Alice Schwarzer tiene sus propios medios independientes para poder abrir este discurso. Probablemente no habría funcionado en los principales medios de comunicación. La mayoría de la población está en contra de nuevas entregas de armas desde hace mucho tiempo y según las últimas encuestas. Pero no se informa de nada de esto. Ya no existe un discurso justo y abierto sobre la guerra en Ucrania, y eso me parece muy preocupante. Me demuestra cuánta razón tenía Helmut Schmidt. Dijo en una conversación con la Canciller Merkel: Alemania es y sigue siendo una nación en peligro.

–¿Qué opina de la política del Ministro de Asuntos Exteriores?

–Las operaciones militares deben estar siempre vinculadas a los intentos de aportar soluciones políticas. La unidimensionalidad de la actual política exterior es difícil de soportar. Está muy centrada en las armas. Sin embargo, la principal tarea de la política exterior es y sigue siendo la diplomacia, la conciliación de intereses, el entendimiento y la resolución de conflictos. Eso es lo que me falta aquí. Me alegro de que por fin tengamos una ministra de Exteriores en Alemania, pero no basta con dedicarse a la retórica bélica y pasearse por Kiev o el Donbass con casco y chaleco antibalas. Eso no basta.

­–Sin embargo, Baerbock es miembro de los Verdes, el antiguo partido de la paz.

–No entiendo la mutación de los Verdes de partido pacifista a partido de guerra. Yo mismo no conozco a ningún Verde que haya hecho el servicio militar. Anton Hofreiter es para mí el mejor ejemplo de este doble rasero. En cambio, Antje Vollmer, a quien yo contaría entre los Verdes «originales», llama a las cosas por su nombre. Y el hecho de que un solo partido tenga tanta influencia política como para maniobrar para meternos en una guerra es muy preocupante.

–Si el canciller Scholz no le hubiera relevado de su predecesor y usted siguiera siendo el asesor militar del canciller, ¿qué le habría aconsejado hacer en febrero de 2022?

–Yo le habría aconsejado que apoyara militarmente a Ucrania, pero de forma comedida y prudente, para evitar deslizarse por la pendiente resbaladiza hacia un partido de guerra. Y yo le habría aconsejado que influyera en nuestro aliado político más importante, Estados Unidos. Porque la clave de la solución de la guerra está en Washington y Moscú. Me ha gustado el rumbo del Canciller en los últimos meses. Pero los Verdes, el FDP y la oposición burguesa –flanqueados por un acompañamiento mediático en gran medida unánime– ejercen tal presión que el canciller apenas puede absorberla.

–¿Y si también se entregan los Leopart?

–Entonces se plantea de nuevo la cuestión de qué debe ocurrir con las entregas de tanques en primer lugar. Para apoderarse de Crimea o el Donbass, el Marder y el Leopard no son suficientes. En el este de Ucrania, en la zona de Bachmut, los rusos avanzan claramente. Probablemente habrán conquistado completamente el Donbass en poco tiempo. Sólo hay que tener en cuenta la superioridad numérica de los rusos sobre Ucrania. Rusia puede movilizar hasta dos millones de reservistas. Occidente puede enviar 100 Marder y 100 Leopards, pero no cambiarán la situación militar general. Y la cuestión más importante es cómo superar un conflicto de este tipo con una potencia nuclear beligerante –por cierto, ¡la potencia nuclear más fuerte del mundo!– sin entrar en una tercera guerra mundial. Y eso es exactamente lo que los políticos y periodistas de Alemania no están pensando.

–El argumento es que Putin no quiere negociar y que hay que ponerle en su sitio para que no siga haciendo estragos en Europa.

–Es cierto que hay que enviar señales a los rusos: ¡Hasta aquí y no más lejos! No debe permitirse que continúe semejante guerra de agresión. Por eso está bien que la OTAN aumente su presencia militar en el Este y que Alemania se una a ella. Pero la negativa de Putin a negociar no es de fiar. Tanto los rusos como los ucranianos estaban preparados para un acuerdo de paz al principio de la guerra, a finales de marzo, principios de abril de 2022. Entonces no salió nada. Al fin y al cabo, el acuerdo sobre los cereales también fue negociado durante la guerra por rusos y ucranianos con la participación de las Naciones Unidas.

–Ahora continúa la agonía.

–Puedes seguir desgastando a los rusos, lo que a su vez significa cientos de miles de muertos, pero en ambos bandos. Y significa una mayor destrucción de Ucrania. ¿Qué queda de este país? Será arrasado. En última instancia, eso tampoco es ya una opción para Ucrania. La clave para resolver el conflicto no está en Kiev, ni en Berlín, Bruselas o París, sino en Washington y Moscú. Es ridículo decir que Ucrania debe decidir.

–Con esta interpretación, uno es rápidamente considerado un teórico de la conspiración en Alemania…

–Yo mismo soy un atlantista convencido. Sinceramente, en caso de duda, prefiero vivir bajo la hegemonía estadounidense que bajo la rusa o la china. Al principio, esta guerra no era más que una disputa política interna en Ucrania. Comenzó allá por 2014, entre las etnias rusoparlantes y los propios ucranianos. Así que ha sido una guerra civil. Ahora, tras la invasión rusa, se ha convertido en una guerra interestatal entre Ucrania y Rusia. También es una lucha por la independencia de Ucrania y su integridad territorial. Todo eso es cierto. Pero no es toda la verdad. También es una guerra por poderes entre Estados Unidos y Rusia, y hay intereses geopolíticos muy concretos en juego en la región del Mar Negro.

–¿Cómo es eso?

–La región del Mar Negro es tan importante para los rusos y su flota del Mar Negro como el Caribe o la región en torno a Panamá lo es para Estados Unidos. Tan importante como el Mar de China Meridional y Taiwán para China. Tan importante como la zona de protección de Turquía, que han establecido contra los kurdos violando el derecho internacional. En este contexto y por razones estratégicas, los rusos tampoco pueden salir de él. Aparte de que en un referéndum en Crimea la población decidiría sin duda a favor de Rusia.

–¿Cómo debe continuar?

–Si los rusos se vieran obligados por una intervención masiva de Occidente a retirarse de la región del Mar Negro, antes de abandonar la escena mundial recurrirían sin duda a las armas nucleares. Me parece ingenua la creencia de que un ataque nuclear por parte de Rusia nunca ocurriría, según el lema, «sólo van de farol».

–Pero, ¿cuál podría ser la solución?

–Simplemente habría que preguntar a los habitantes de la región, es decir, del Donbass y Crimea, a quién quieren pertenecer. Debe restaurarse la integridad territorial de Ucrania, con ciertas garantías occidentales. Y los rusos también necesitan esa garantía de seguridad. Así que Ucrania no entrará en la OTAN. Desde la Cumbre de Bucarest de 2008, ha quedado claro que ésta es la línea roja para los rusos.

–¿Y qué cree que puede hacer Alemania?

–Tenemos que dosificar nuestro apoyo militar de tal manera que no caigamos en una Tercera Guerra Mundial. Ninguno de los que fueron a la guerra con gran entusiasmo en 1914 pensó después que era lo correcto. Si el objetivo es una Ucrania independiente, también hay que preguntarse en perspectiva cómo debería ser un orden europeo en el que participara Rusia. Rusia no desaparecerá simplemente del mapa. Debemos evitar empujar a los rusos a los brazos de los chinos y desplazar así el orden multipolar en detrimento nuestro. También necesitamos a Rusia como potencia líder de un Estado multiétnico para evitar estallidos de enfrentamientos y guerras. Y francamente, no veo a Ucrania convirtiéndose en miembro de la UE, y mucho menos de la OTAN. En Ucrania, como en Rusia, hay una gran corrupción y el gobierno de los oligarcas. Lo que en Turquía –con razón– denunciamos en términos de Estado de derecho, también lo tenemos en Ucrania.

–¿Qué le parece, señor Vad, que nos espera en 2023?

–Tiene que haber un frente más amplio por la paz en Washington. Y este accionismo sin sentido de la política alemana debe terminar de una vez. De lo contrario, nos despertaremos una mañana y nos encontraremos en medio de la Tercera Guerra Mundial.

Libros relacionados: