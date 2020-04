la destrucción de la naturaleza

Muchos escritos científicos se quejan emocionalmente de la creciente destrucción de los bosques. Sin embargo, no solo se debe tener en cuenta la alegría que experimenta cada amante de la naturaleza por el bosque. También hay importantes intereses materiales, incluso intereses vitales para la humanidad. Con la desaparición de los ricos bosques, los países conocidos en la Antigüedad por su fertilidad, densamente poblados, verdaderos graneros para las grandes ciudades, se convirtieron en desiertos pedregosos. La lluvia rara vez cae allí, o las lluvias torrenciales devastadoras arrastran las delgadas capas de humus que debe fertilizar. Donde el bosque de montaña ha sido destruido, los torrentes alimentados por las lluvias de verano arrojan enormes masas de piedras y arena, que devastan los valles alpinos.

«Interés personal e ignorancia»: los autores, que describen elocuentemente este desastre, no se detienen en sus causas. Probablemente creen que es suficiente enfatizar sus consecuencias para reemplazar la ignorancia con una mejor comprensión y cancelar sus efectos. No ven que este es un fenómeno parcial, uno de los muchos efectos similares del capitalismo, este modo de producción que es la etapa suprema de la búsqueda de ganancias.

¿Cómo se convirtió Francia en un país pobre en bosques, hasta el punto de importar cada año cientos de millones de francos de madera del extranjero y gastar mucho más para mitigar mediante la reforestación las desastrosas consecuencias de la deforestación en los Alpes? Bajo el Antiguo Régimen, había muchos bosques estatales. Pero la burguesía, que tomó las riendas de la Revolución Francesa, vio en estos bosques estatales solo un instrumento de enriquecimiento privado. Los especuladores arrasaron tres millones de hectáreas para convertir la madera en oro. El futuro era la menor de sus preocupaciones, solo contaba el beneficio inmediato.

Para el capitalismo, todos los recursos naturales tienen el color del oro. Cuanto más rápido los explota, más rápido es el flujo de oro. La existencia de un sector privado tiene el efecto de que cada individuo trata de obtener el mayor beneficio posible sin siquiera pensar por un momento en beneficio del conjunto, el de la humanidad. En consecuencia, cada animal salvaje que tiene un valor monetario, cualquier planta que crezca en la naturaleza y obtenga ganancias es inmediatamente objeto de una carrera por el exterminio. Los elefantes africanos casi han desaparecido víctimas de una caza sistemática de su marfil. La situación es similar para los árboles de caucho, que son víctimas de una economía depredadora en la que todos solo destruyen los árboles sin replantar nuevos. En Siberia se informa que los animales de peletería son cada vez más raros debido a la caza intensiva y que las especies más valiosas pueden desaparecer pronto. En Canadá, los vastos bosques vírgenes se reducen a cenizas, no solo por los colonos que quieren cultivar el suelo, sino también por los «buscadores» en busca de depósitos de mineral; Estos transforman las laderas de las montañas en rocas desnudas para tener una mejor visión general del terreno. En Nueva Guinea, se organizó una masacre de aves del paraíso para cumplir con el costoso capricho de un multimillonario estadounidense. Las locuras de la moda típicas del capitalismo que desperdician la plusvalía ya han llevado al exterminio de especies raras; Las aves marinas de la costa este de América debieron su supervivencia solo a la estricta intervención del Estado.

¿Pero las plantas y los animales no están allí para ser utilizados por los humanos para sus propios fines? Aquí, dejamos completamente de lado la cuestión de la conservación de la naturaleza, ya que surgiría sin la intervención humana. Sabemos que los humanos somos dueños de la tierra y que transforman completamente la naturaleza para sus necesidades. Para vivir, dependemos completamente de las fuerzas de la naturaleza y los recursos naturales; tenemos que usarlos y consumirlos. Esto no es de lo que estamos hablando aquí, sino solo de cómo lo usa el capitalismo.

Un orden social razonable tendrá que usar los tesoros de la naturaleza puestos a su disposición de tal manera que lo que se consume sea al mismo tiempo reemplazado, para que la sociedad no se empobrezca y pueda enriquecerse. Una economía cerrada que consume parte de las plántulas de grano se está volviendo más pobre y es más probable que falle. Este es el modo de gestión del capitalismo. Esta economía que no piensa en el futuro solo vive en la instantaneidad. En el orden económico actual, la naturaleza no está al servicio de la humanidad, sino del capital. No es la ropa, la comida y las necesidades culturales de la humanidad, sino el apetito de lucro de Capital, en oro, lo que gobierna la producción.

Los recursos naturales se explotan como si las reservas fueran infinitas e inagotables. Con las consecuencias nocivas de la deforestación para la agricultura, con la destrucción de animales y plantas útiles, aparece la naturaleza finita de las reservas disponibles y aparece la bancarrota de este tipo de economía. Roosevelt reconoce esta bancarrota cuando quiere convocar una conferencia internacional para evaluar el estado de los recursos naturales aún disponibles y tomar medidas para evitar su desperdicio.

Por supuesto, este plan en sí mismo es una broma. El estado ciertamente puede hacer mucho para prevenir el despiadado exterminio de especies raras. Pero el estado capitalista es, después de todo, solo un triste representante del bien común (Allgemenheit der Menschen). Debe cumplir con los intereses esenciales del capital.

El capitalismo es una economía sin cerebro que no puede regular sus acciones al ser consciente de sus efectos. Pero su naturaleza devastadora no se deriva solo de este hecho. En los últimos siglos, los seres humanos han explotado tontamente la naturaleza sin pensar en el futuro de toda la humanidad. Pero su poder se redujo. La naturaleza era tan vasta y poderosa que con sus medios técnicos limitados, solo podían causarle un daño excepcional. El capitalismo, por otro lado, reemplazó la necesidad local por la necesidad global, creó medios técnicos para explotar la naturaleza. Estas son enormes masas de material que sufren colosales medios de destrucción y son desplazadas por poderosos medios de transporte. La sociedad bajo el capitalismo se puede comparar con la fuerza gigantesca de un cuerpo desprovisto de razón. A medida que el capitalismo desarrolla un poder ilimitado, al mismo tiempo devasta el entorno en el que vive locamente. Solo el socialismo, que puede darle a este poderoso cuerpo conciencia y acción conscientes, reemplazará simultáneamente la devastación de la naturaleza con una economía razonable.

Fuente: Zeitungskorrespondenz nº 75, 10 de julio de 1909, p. 1 y 2. Traducción de Ph. Bourrinet para Política Obrera.

